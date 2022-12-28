Основатель TIKSAN GROUP провел свой мастер-класс «От гастарбайтера до миллиардера»

Сергей Ким поделился с предпринимателями рецептами успеха, проверенными на себе.

В Красноярске состоялся мастер-класс «От гастарбайтера до миллиардера» от основателя международной компании TIKSAN GROUP Сергея Кима. В ходе мероприятия он поделился с участниками знаниями и опытом, полученными за 15 лет ведения бизнеса.

Вся программа мастер-класса была построена на основе анализа реальных событий из жизни Кима и кейсов из его практики. Бизнесмен рассказал откуда он берет энергию, как эффективно использует ресурсы для достижения цели. Также он помог пришедшим проанализировать их путь в бизнесе и наметить цели, которых те хотят достичь.

Для начала участники мастер-класса определились с отправной точкой их пути. Сам Ким рассказал о том, как в 19 лет они с братом были гастарбайтерами и работали по 16 часов в день — без выходных и праздников.

Легче всего тогда было поддаться чувству безысходности и смириться. Но я верил, что так быть не должно и продолжал искать возможности», — вспоминает бизнесмен.

На следующем шаге участникам мастер-класса было предложено зафиксировать точку, в которой они находятся сегодня — сколько они зарабатывают, какими активами располагают и т.п. И далее: куда бы они хотели попасть через некоторое время (сроки исполнения задуманного каждый определял для себя сам).

Что самое важное в жизни? Многие скажут: здоровье. И это правда. Но также очень важно иметь перед собой глобальную цель. Без нее все бессмысленно. Цель формирует реальность. Когда ты видишь цель, то делаешь все, чтобы ее достичь», — говорит Сергей Ким.

По ходу встречи он отобрал шесть кейсов. Каждый из них он разберет на личной сессии с героем этой ситуации. Серия этих встреч состоится после Нового года.

Желающих обогатиться опытом Сергея Кима оказалось настолько много, что свободных мест в зале почти не осталось. Были здесь бизнесмены, миллионеры, таксисты, стартаперы, разнорабочие, менеджеры среднего звена и многие другие. И каждый из них получил свой план пути к успеху.

Как рассказал Сергей Ким редакции DK.RU, пока повторить этот мастер-класс он не планирует. Однако все желающие могут пройти обучение в рамках курса «От цели до результата», разработанного самим бизнесменом.

Также на YouTube-канале TIKSAN GROUP доступны интервью со знаковыми бизнесменами Красноярска, с которыми Сергей Ким поговорил в рамках проекта «Код лидера». Задача этих интервью — показать истории успешных предпринимателей, чтобы каждый смог перенять их ценности и опыт.

В марте 2023 в Красноярске пройдет и одноименный форум, где лучшие из лучших выступят на сцене и поделятся своей технологией достижения результатов.

Совершенно не важно сколько денег на вашем счету. Важно какой след вы оставите в этом мире», — закончил мастер-класс Сергей Ким.

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