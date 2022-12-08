«Человек года»: Сергей Ким записал ряд интервью со знаковыми предпринимателями Красноярска

Они выйдут на YouTube-канале компании TIKSAN GROUP — главного соучредителя премии «Человек года — 2022» в Красноярске.

В рамках партнерства с премией «Человек Года» журнал «Деловой квартал» и руководитель TIKSAN GROUP Сергей Ким организовали серию коротких интервью со знаковыми предпринимателями города.

Этими интервью мы хотели оказать поддержку бизнес-сообществу Красноярска, а особенно предпринимателям, которые находятся в начале своего пути. Передать им опыт и энергию, показать, что добиться успеха и стать лауреатом премии „Человек года“ может каждый достойный предприниматель», — рассказал Сергей Ким.

Сам Ким прошел путь от чернорабочего в Южной Корее до основателя международной группы компаний TIKSAN GROUP с миллиардным оборотом. В этом году компания Кима стала главным соучредителем премии «Человек года» в Красноярске.

Каждый выпуск Сергей Ким берет интервью у предпринимателей из разных сфер деятельности и разного масштаба. Его собеседниками были основатели IT-корпораций, ресторанов, руководителей энергетических компаний и др.

В каждом из этих интервью только честные кейсы и бизнес-инсайты, о которых не пишут в книгах. Только сильные истории, заставляющие задуматься. Только глубокие мысли о важности духа соревнований для бизнесменов и участия в самой престижной бизнес-премии Красноярска», — говорит Ким.

Беседы Сергея Кима с красноярскими бизнесменами можно посмотреть на YouTube-канале компании TIKSAN GROUP.

Читайте также:

Человек года` 2022: Идем на рекорд вместе с TIKSAN GROUP

В этой компании дух чемпионства сочетается с поддержкой и наставничеством, финансовые цели ставятся не ради денег, а для того чтобы еще выше поднять планку рекордов.

Юлия Чанчикова: Партнерство с бизнесом делает премию независимой

В тринадцатый раз издание «Деловой квартал» в Красноярске» проводит премию «Человек года» при поддержке партнеров.

Решим автомобильный вопрос: TIKSAN GROUP запускает новое направление

Международная группа компаний TIKSAN GROUP поделилась с «ДК» подробностями нового направления, связанного с поставкой зарубежных автомобилей.