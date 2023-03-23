В Красноярске ищут подрядчиков для строительства двух школ

Школы появятся в Железнодорожном и Советском районах Красноярска.

Так, одно образовательное учреждение разместится в VII микрорайоне Аэропорт между улицами Взлетная, Батурина и Молокова. Начальная цена аукциона составляет 1,67 миллиарда рублей. Итоги торгов подведут 4 апреля.

Вторую школу место с дорогой к ней построят на улице Омской. Подрядчика также определят по итогам тендера, прием заявок идет до 30 марта. Начальная цена муниципального контракта – 1,5 млрд рублей.

Обе школы должны быть достроены к осени 2025 года. Вместимость каждой составит 1100 учащихся.

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