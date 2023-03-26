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Дмитрий Морозов возглавит Назаровскую ГРЭС

Дмитрий Морозов возглавит Назаровскую ГРЭС
Иллюстрация: СГК

С 3 апреля должность директора Назаровской ГРЭС займет Дмитрий Морозов. До этого он руководил Новосибирской ТЭЦ-3. Об этом сообщили в СГК.

#НОВОСТИ
У Дмитрия Морозова два высших технических образования: «инженер-физик» и «инженер-теплоэнергетик». В 2010 году завершил обучение по программе МВА в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Был заместителем технического директора по эксплуатации «ТГК-2», работал на руководящих должностях в Ярославской генерирующей компании, в Нижегородском филиале ПАО «Т Плюс», корпорации «Биоэнергия». 
 
Назаровская ГРЭС обеспечивает теплом промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения социальной сферы и жилые дома Назарова. Установленная электрическая мощность станции — 1 373 МВт, тепловая мощность — 300 Гкал/ч. 
 
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Автор: Петр Савельев
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