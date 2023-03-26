Дмитрий Морозов возглавит Назаровскую ГРЭС

Иллюстрация: СГК

С 3 апреля должность директора Назаровской ГРЭС займет Дмитрий Морозов. До этого он руководил Новосибирской ТЭЦ-3. Об этом сообщили в СГК.