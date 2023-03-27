Красноярцев зовут голосовать за благоустройство скверов в 2024 году
В Красноярске с 15 апреля и до 30 мая будет идти голосование по выбору скверов, парков и набережных для благоустройства в 2024.
На площади Революции приступили к пересадке зеленых насаждений и демонтажу лавочек, урн, качель. Там в скором времени приступят к строительству метро.
Жители Красноярского края выбирают общественную территорию для благоустройства
На портале «Активный гражданин» стартовал опрос по выбору общественных территорий региона, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на 2022 год.
В Красноярске отменили торги по выбору подрядчика для застройки Южного рынка
Администрация города приняла решение отменить аукцион по территории комплексного развития на улице Шахтёров, где сейчас находится Южный рынок и рынок «Луч».