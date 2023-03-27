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Красноярцев зовут голосовать за благоустройство скверов в 2024 году

Красноярцев зовут голосовать за благоустройство скверов в 2024 году
Иллюстрация: администрация города

В Красноярске с 15 апреля и до 30 мая будет идти голосование по выбору скверов, парков и набережных для благоустройства в 2024.

#НОВОСТИ
Его запустят на интернет-платформе za.gorodsreda.ru. Проголосовать сможет любой житель города старше 14 лет. Важно, что проголосовать можно за один из 14 вариантов. План работ составят после выделения финансирования. Всего по итогам опроса выберут 7 территорий, набравших наибольшее количество голосов.
 
Список публикуем ниже: 
 
Красноярцев зовут голосовать за благоустройство скверов в 2024 году 1
 
Также в 2024 году будут благоустраивать скверы «Сибсталь», на месте бывшего Казачьего рынка в Северном и променад вдоль пр. им. газ. «Красноярский рабочий» в районе мемориала «Кандальный путь». Работы по этим объектам разбили на два этапа: часть сделают в 2023, а затем продолжат в 2024. 
 
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Автор: Петр Савельев
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