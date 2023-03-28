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Акции «Красноярскнефтепродукта» планируют вновь выставить на аукцион

Акции «Красноярскнефтепродукта» планируют вновь выставить на аукцион
Иллюстрация: freepik / freepik

Власти Красноярского края планируют провести аукцион по продаже государственного пакета акций компании «Красноярскнефтепродукт».

#НОВОСТИ
Как сообщил ТАСС руководитель Агентства по управлению государственным имуществом края Валентин Вернер, торги намечены на второе полугодие 2023, ориентировочно лето. Депутаты Заксобрания согласовали включение 57,99% акций компании в прогнозный план приватизации на 2023 и плановый период 2024...2025.
 
Заявки планируют принимать в течение нескольких месяцев.
 
В 2022 госпакет акций уже пытались продать, но тогда заявок не поступило. Стартовая стоимость пакета акций составила 2,34 млрд рублей.

Справка

 
«Красноярскнефтепродукт» (бренд КНП) – это сеть автозаправочных станций в Красноярском крае и Хакасии, состоящая из 174 АЗС, 10 нефтебаз, 5 собственных лабораторий.
 

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Автор: Петр Савельев
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