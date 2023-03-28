Акции «Красноярскнефтепродукта» планируют вновь выставить на аукцион

Власти Красноярского края планируют провести аукцион по продаже государственного пакета акций компании «Красноярскнефтепродукт».

Как сообщил ТАСС руководитель Агентства по управлению государственным имуществом края Валентин Вернер, торги намечены на второе полугодие 2023, ориентировочно лето. Депутаты Заксобрания согласовали включение 57,99% акций компании в прогнозный план приватизации на 2023 и плановый период 2024...2025.

Заявки планируют принимать в течение нескольких месяцев.

В 2022 госпакет акций уже пытались продать, но тогда заявок не поступило. Стартовая стоимость пакета акций составила 2,34 млрд рублей.