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В Красноярске выставили на торги здания и участок на улице Рейдовой

В Красноярске выставили на торги здания и участок на улице Рейдовой
Иллюстрация: 2Гис

В Красноярском крае в ближайшее время ДОМ.РФ реализуют на аукционах несколько неиспользуемых имущественных комплексов.

#НОВОСТИ
Так, на 28 апреля назначен аукцион по продаже участка площадью 1,1 га и четырех зданий общей площадью 1,5 тыс. кв. м на ул. Рейдовая, 69. Начальная цена лота составляет 29,43 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 24 апреля.
 
На второй квартал запланированы торги по продаже имущественного комплекса в Ачинске на улице Ленина, 11. Там продадут участок площадью 0,78 га и здание площадью 6956,7 кв. м. На третий квартал запланирован аукцион по продаже зданий на ул. Елены Стасовой. Условия проведения этих торгов определят позднее.
Такие аукционы – хорошая возможность реализовать эффективные инвестпроекты, которые улучшат качество жизни людей и простимулируют социально-экономическое развитие регионов. Лоты в Красноярском крае предназначены под создание и обновление сервисной и коммерческой инфраструктуры, которая будет интересна малому и среднему бизнесу», — отметил Николай Сарокваша, директор подразделения «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ. 
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Автор: Петр Савельев
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