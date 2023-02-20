В Красноярском крае построили 215 тысяч кв. м жилья
Столько жилья в регионе ввели в эксплуатацию за январь 2023. Это составляет примерно шестую часть от плана на текущий год.
По информации минстроя, индивидуального жилья было построено 79 тысяч кв. м, многоквартирных домов – 136 тысяч кв. м. Всего же в планах на этот год возвести не менее 1,4 млн кв. м жилья.
Для сравнения, в 2022 было построено почти 1,4 кв. м (+3,8% к 2021). Объём возводимого жилья в крае ежегодно наращивают. Ранее министр строительства Михаил Рабушко сообщал, что для этого используют ряд механизмов. Среди них: комплексное развитие территории, строительство домов для переселения из аварийного жилья, в настоящее время запрещена программа реновации Норильска.
Ранее DK.RU писал, что цены по всем типам квартир на первичном рынке Красноярского края в среднем увеличились на 15,7% к концу 2022. На вторичном рынке недвижимости Красноярского края цены увеличились на 13,5%, из-за чего стоимость квадратного метра составила 76 983 рубля.
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