В Красноярском крае построили 290 тысяч кв. жилья
Министр строительства края Михаил Рабушко рассказал о темпах строительства жилья в регионе. За два месяца 2023 в крае введено в эксплуатацию 290 тысяч кв. м жилья.
Многоквартирных домов построили 166 тысяч кв м. На индивидуальное жилое строительство пришлось 124 тысячи кв м.
Напомним, за январь в регионе построили 215 тысяч кв. м жилья. Всего в 2023 в крае планируют ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 430 тысяч кв. м жилья.
Ранее DK.RU писал, что цены по всем типам квартир на первичном рынке Красноярского края в среднем увеличились на 15,7% к концу 2022. На вторичном рынке недвижимости Красноярского края цены увеличились на 13,5%, из-за чего стоимость квадратного метра составила 76 983 рубля.
Читайте также:
-
Сейчас в линейке АРБАН четыре уникальных жилых комплекса, каждый из которых имеет собственный характер, свою душу и непохожий облик. Словно компания в каждом проекте хочет взлететь над собой.03.03.2023Новости ДККрасноярск
-
Встретимся на КЭФ: вышел первый в 2023 номер «Делового квартала»
Впервые издание отказалось от печати в формате «легкий глянец» и выпустило первый номер года в плотной картонной обложке. Также это самый объемный за последние 10 лет номер по количеству страниц.
ДОМ.РФ профинансирует строительство дома в Красноярске
Банк ДОМ.РФ предоставил группе компаний «СТМ» (специализированному застройщику «М-3 Групп») финансирование в размере 1 млрд рублей на строительство дома в Красноярске.