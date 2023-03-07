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В Красноярском крае построили 290 тысяч кв. жилья

В Красноярском крае построили 290 тысяч кв. жилья
Иллюстрация: министерство строительства края

Министр строительства края Михаил Рабушко рассказал о темпах строительства жилья в регионе. За два месяца 2023 в крае введено в эксплуатацию 290 тысяч кв. м жилья.

#НОВОСТИ
Многоквартирных домов построили 166 тысяч кв м. На индивидуальное жилое строительство пришлось 124 тысячи кв м. 
 
Напомним, за январь в регионе построили 215 тысяч кв. м жилья. Всего в 2023 в крае планируют ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 430 тысяч кв. м жилья. 
 
Ранее DK.RU писал, что цены по всем типам квартир на первичном рынке Красноярского края в среднем увеличились на 15,7% к концу 2022. На вторичном рынке недвижимости Красноярского края цены увеличились на 13,5%, из-за чего стоимость квадратного метра составила 76 983 рубля.
 
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Автор: Петр Савельев
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