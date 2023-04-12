Красноярские заемщики оказались одними из самых дисциплинированных в России

За последний год уровень просрочки в регионе остался неизменным. Всего в стране лишь шесть таких территорий. Правда, есть четыре, где она и вовсе снизилась.

Уровень просроченной задоложенности жителей Красноярского края на 1 марта 2023 составил 4,07% от общей суммы взятых населением кредитов. Такие данные опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

Год назад в крае она была на том же уровне. Хотя по стране за это время в среднем выросла с 3,85% до 4,03%. В целом ухудшение платежной дисциплины было отмечено в 79 регионах РФ. Нулевую динамику показали лишь шесть территорий, а еще в четырех она и вовсе сократилась.

Вообще, по уровню просроченной задолженности, Красноярский край разделил 36 и 37 место с Вологодской областью, но здесь зафиксирован ее рост год к году на 0,7 п.п. Самый же низкий ее уровень — в Севастополе, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах (1,97%, 2,31% и 2,4% соответственно). Наиболее же выраженную динамику прироста показали Ингушетия (1,3 п.п.), Северная Осетия (1п.п.) и Алтай с Хакасией (по 0,7 п.п.).

При этом, закредитованность экономически активного населения Красноярского края с 1 марта 2022 по ту же дату 2023 выросла на 9,7%, составив по итогу 424 тыс. рублей на человека. Самый же большой рост общей задолженности произошел в Туве (19,7%), Севастополе (19,5%) и Краснодарском крае (16,3%).

На фоне сложностей в экономике можно было бы ожидать и более сильного роста просрочки, однако ситуация в целом развивалась благоприятно. Для сравнения в 2017 году доля просрочки по кредитам физических лиц превышала 8%, то есть за последние шесть лет эта доля снизилась почти вдвое», — отмечают эксперты «РИА Рейтинг».

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