Краевому ГО и ЧС назначили нового руководителя

Он работает в агентстве уже пять лет.

Руководителем агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края назначен Сергей Тагиров. Соответствующее распоряжение подписал глава региона.

Работать в агентстве Тагиров начал в 2018, а через два года был повышен до заместителя его руководителя.

Прежний глава ведомства подал в отставку в начале января 2023.

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