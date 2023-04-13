Краевому ГО и ЧС назначили нового руководителя
Он работает в агентстве уже пять лет.
Руководителем агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края назначен Сергей Тагиров. Соответствующее распоряжение подписал глава региона.
Работать в агентстве Тагиров начал в 2018, а через два года был повышен до заместителя его руководителя.
Прежний глава ведомства подал в отставку в начале января 2023.
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