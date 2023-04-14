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Почти 52 млрд инвестировали в природоохрану Красноярского края в 2022

Почти 52 млрд инвестировали в природоохрану Красноярского края в 2022
Иллюстрация: freepik.com / jcomp

Больше 92% вложений направили на охрану атмосферного воздуха.

#НОВОСТИ

За 2022 объем инвестиций в основной капитал, предназначенных для охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, составил 51,7 млрд рублей.

Согласно данным Красноярскстата, 92,2% вложенных средств использовали для охраны атмосферного воздуха. Еще 3,6% направили на охрану и рациональное использование водных ресурсов. Оставшиеся 3,3% распределили на организацию обращения с отходами.

Главным источником инвестиций стали профильные организации: на них пришлось 99,4% всего объема вложений.

Разделение инвестиционной активности по видам экономической деятельности выглядит так:

88,8% — металлургическое производство;

4,3% — обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

1,8% — добыча нефти и природного газа.

За 2022 для осуществления природоохраны в Красноярском крае в эксплуатацию ввели станции для очистки сточных вод; установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов); системы оборотного водоснабжения; установки по сбору нефти, мазута, мусора и других жидких и твердых отходов с акваторий рек, водоемов и портов; установки для утилизации и переработки отходов производства; предприятия и полигоны по утилизации, обезвреживанию и захоронению токсичных отходов.

Кроме того, в 2022 рекультивировали 588 гектаров земли.

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Автор: Петр Савельев
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