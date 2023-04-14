Почти 52 млрд инвестировали в природоохрану Красноярского края в 2022

Больше 92% вложений направили на охрану атмосферного воздуха.

За 2022 объем инвестиций в основной капитал, предназначенных для охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, составил 51,7 млрд рублей.

Согласно данным Красноярскстата, 92,2% вложенных средств использовали для охраны атмосферного воздуха. Еще 3,6% направили на охрану и рациональное использование водных ресурсов. Оставшиеся 3,3% распределили на организацию обращения с отходами.

Главным источником инвестиций стали профильные организации: на них пришлось 99,4% всего объема вложений.

Разделение инвестиционной активности по видам экономической деятельности выглядит так:

88,8% — металлургическое производство;

4,3% — обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

1,8% — добыча нефти и природного газа.

За 2022 для осуществления природоохраны в Красноярском крае в эксплуатацию ввели станции для очистки сточных вод; установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов); системы оборотного водоснабжения; установки по сбору нефти, мазута, мусора и других жидких и твердых отходов с акваторий рек, водоемов и портов; установки для утилизации и переработки отходов производства; предприятия и полигоны по утилизации, обезвреживанию и захоронению токсичных отходов.

Кроме того, в 2022 рекультивировали 588 гектаров земли.

Читайте также:

Инвестиции в Север. Как идет развитие Арктической зоны РФ в Красноярском крае?

Инвестиции в экономику северных территорий России стремительно растут. Господдержка резидентов Арктики позволила предпринимателям более эффективно развивать бизнес.

На юге Красноярского края планируют запустить деревообрабатывающее производство

Компания «КизирЛесПром» запустит деревообрабатывающее производство на 302 рабочих места. Инвестиции в проект превысят 3 млрд рублей.

Российские предприниматели готовы инвестировать до 50 млн для выхода на зарубежный рынок

Каждый десятый владелец бизнеса в РФ планирует выделить от 20 до 50 млн на развитие за границей. Наиболее привлекательными для партнерства на февраль 2023 бизнесмены считают страны Азии.