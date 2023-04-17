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В Красноярском отделении Сбербанка назначен новый руководитель корпоративного блока

В Красноярском отделении Сбербанка назначен новый руководитель корпоративного блока
Иллюстрация: Сбер

Станислав Федоров назначен заместителем управляющего Красноярским отделением Сбербанка. Он будет курировать корпоративный бизнес.

#НОВОСТИ
На этом посту он сменил Наталью Корневу. Она стала управляющей Омским отделением банка.
Перед командой отделения стоят амбициозные задачи, и я уверен, что Станислав Федоров внедрит новые подходы в работу корпоративного блока», — отметил Антон Милютин, управляющий Красноярским отделением банка.

Справка

 
Станислав Федоров окончил Тюменский государственный университет, Институт математики и компьютерных наук. Имеет международный профессиональный сертификато в области финансов CFA. В структуре Сбербанка работает с 2012. До этого он был директором управления кредитования и проектного финансирования Сибирского банка, в том числе работал с бизнесом Красноярского края. Под руководством Станислава были профинансированы знаковые проекты Сибири и Дальнего Востока.
 

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Автор: Петр Савельев
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