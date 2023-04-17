В Красноярском отделении Сбербанка назначен новый руководитель корпоративного блока

Станислав Федоров назначен заместителем управляющего Красноярским отделением Сбербанка. Он будет курировать корпоративный бизнес.

На этом посту он сменил Наталью Корневу. Она стала управляющей Омским отделением банка.

Перед командой отделения стоят амбициозные задачи, и я уверен, что Станислав Федоров внедрит новые подходы в работу корпоративного блока», — отметил Антон Милютин, управляющий Красноярским отделением банка.

Справка Станислав Федоров окончил Тюменский государственный университет, Институт математики и компьютерных наук. Имеет международный профессиональный сертификато в области финансов CFA. В структуре Сбербанка работает с 2012. До этого он был директором управления кредитования и проектного финансирования Сибирского банка, в том числе работал с бизнесом Красноярского края. Под руководством Станислава были профинансированы знаковые проекты Сибири и Дальнего Востока.

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