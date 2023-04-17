В Красноярском отделении Сбербанка назначен новый руководитель корпоративного блока
Станислав Федоров назначен заместителем управляющего Красноярским отделением Сбербанка. Он будет курировать корпоративный бизнес.
Перед командой отделения стоят амбициозные задачи, и я уверен, что Станислав Федоров внедрит новые подходы в работу корпоративного блока», — отметил Антон Милютин, управляющий Красноярским отделением банка.
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