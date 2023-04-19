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Предприниматели Красноярского края могут выиграть до 4 млн рублей на реализацию проектов

Предприниматели Красноярского края могут выиграть до 4 млн рублей на реализацию проектов
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Фонд содействия инновациям принимает заявки на конкурс «СТАРТ-1». В конкурсе могут принять участвие физические и юридические лица – субъекты малого предпринимательства.

#НОВОСТИ
Проекты принимают по 6 направлениям: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. Максимальная сумма гранта — 4 млн рублей.
 
Заявки от предпринимателей ждут до 29 мая. Предприниматели могут обратиться за консультациями по программам фонда и за помощь в оформлении заявок в региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор. Телефон для справок:  (391) 201-77-77 (доб. 2131).  
 
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Автор: Петр Савельев
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