Предприниматели Красноярского края могут выиграть до 4 млн рублей на реализацию проектов
Фонд содействия инновациям принимает заявки на конкурс «СТАРТ-1». В конкурсе могут принять участвие физические и юридические лица – субъекты малого предпринимательства.
Проекты принимают по 6 направлениям: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. Максимальная сумма гранта — 4 млн рублей.
Заявки от предпринимателей ждут до 29 мая. Предприниматели могут обратиться за консультациями по программам фонда и за помощь в оформлении заявок в региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор. Телефон для справок: (391) 201-77-77 (доб. 2131).
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