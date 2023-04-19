Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.04
81,60
89,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярской торговой сети «Командор» исполняется 24 года

Красноярской торговой сети «Командор» исполняется 24 года
Иллюстрация: Торговая сеть «Командор»

На следующей неделе торговой сети «Командор» исполнится 24 года. 24 апреля 1999 года в Красноярске открылся первый супермаркет.

#НОВОСТИ
Он разместился на улице Партизана Железняка, 50. Его общая площадь составила около 500 кв. м. В 2015 года этот супермаркет закрыли. Как тогда объяснили в торговой сети, решение приняли из-за снижения количества покупателей.  
 
За 24 года работы торговая сеть расширила географию присутствия. Сейчас «Командор» охватывает 5 регионов страны: Красноярский край, Иркутская и Кемеровская области, республики Тыва и Хакасия. В сутки в магазинах компании совершают более 35 000 покупок. Сейчас в 102 населенных пунктах страны открыто 395 магазинов.
 
В последнее время компания активно развивает формат дискаунтеров. Такие магазины открывают на больших площадях. Например, недавно «Хороший» появился в ТЦ «Мега». 
Дискаунтеры становятся все популярнее, трафик в них растет и количество покупок постоянно увеличивается. Мы постоянно экспериментируем с данным форматом: открываем как стандартные, уже привычные всем «Хорошие», так и маленькие дискаунтеры у дома, находящиеся в жилых домах или же, наоборот, магазины с большими площадями», — рассказывал ранее руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.
Читайте также:
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске выбрали победителей конкурса по реконструкции Театра оперы и балетаВ Красноярске выбрали победителей конкурса по реконструкции Театра оперы и балета
  • Олеся Волкова про травмы родительства и достаточно хороших родителейОлеся Волкова про травмы родительства и достаточно хороших родителей
  • В Красноярском отделении Сбербанка назначен новый руководитель корпоративного блокаВ Красноярском отделении Сбербанка назначен новый руководитель корпоративного блока
  • Главным режиссером театра оперы и балета в Красноярске стала Ирина ЛычагинаГлавным режиссером театра оперы и балета в Красноярске стала Ирина Лычагина
  • Bellini Gastronomic Ecosystem в Красноярске исполнилось 19 летBellini Gastronomic Ecosystem в Красноярске исполнилось 19 лет
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.