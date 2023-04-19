Красноярской торговой сети «Командор» исполняется 24 года

На следующей неделе торговой сети «Командор» исполнится 24 года. 24 апреля 1999 года в Красноярске открылся первый супермаркет.

Он разместился на улице Партизана Железняка, 50. Его общая площадь составила около 500 кв. м. В 2015 года этот супермаркет закрыли. Как тогда объяснили в торговой сети, решение приняли из-за снижения количества покупателей.

За 24 года работы торговая сеть расширила географию присутствия. Сейчас «Командор» охватывает 5 регионов страны: Красноярский край, Иркутская и Кемеровская области, республики Тыва и Хакасия. В сутки в магазинах компании совершают более 35 000 покупок. Сейчас в 102 населенных пунктах страны открыто 395 магазинов.

В последнее время компания активно развивает формат дискаунтеров. Такие магазины открывают на больших площадях. Например, недавно «Хороший» появился в ТЦ «Мега».

Дискаунтеры становятся все популярнее, трафик в них растет и количество покупок постоянно увеличивается. Мы постоянно экспериментируем с данным форматом: открываем как стандартные, уже привычные всем «Хорошие», так и маленькие дискаунтеры у дома, находящиеся в жилых домах или же, наоборот, магазины с большими площадями», — рассказывал ранее руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.

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