«Командор» открыл еще один большой дискаунтер «Хороший» в Красноярске
Торговая сеть «Командор» открыла крупный дискаунтер в ТЦ «Мега» на Красрабе. Это второй большой магазин такого формата у группы компаний.
Площадь «Хорошего» составила 1 тысячу кв. м. В ассортименте — более 4000 наименований товаров, есть своя пекарня, товары на разновес или разлив. Например, можно взять нужное количество конфет, сухофруктов, печенья, корма для животных, налить жидкое мыло, средство для мытья посуды.
Дискаунтеры становятся все популярнее, трафик в них растет и количество покупок постоянно увеличивается. Мы постоянно экспериментируем с данным форматом: открываем как стандартные, уже привычные всем «Хорошие», так и маленькие дискаунтеры у дома, находящиеся в жилых домах или же, наоборот, магазины с большими площадями», — рассказал руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.
Первый большой дискаунтер «Хороший» открылся осенью прошлого года в ТРК «Июнь». Его площадь составляет 2 тысячи кв. м.
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