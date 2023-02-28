«Командор» открыл еще один большой дискаунтер «Хороший» в Красноярске

Иллюстрация: ГК «Командор»

Торговая сеть «Командор» открыла крупный дискаунтер в ТЦ «Мега» на Красрабе. Это второй большой магазин такого формата у группы компаний.