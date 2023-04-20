В Красноярске начали благоустраивать променад на Предмостной

Первый этап планируют завершить уже в этом году.

В Свердловском районе Красноярска начались работы по обустройству нового променада. Он будет идти вдоль проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» — от Предмостной площади до цирка.

Здесь появится мемориальная зона около монумента «Кандальный путь», кафе с летними террасами, уличные тренажеры, детские площадки, арт-зона с качелями и сквер для спокойного отдыха.

На первом этапе планируется благоустроить участок от дома 168а по Красрабу до ул. Навигационной. Работы ведет городское «Управление зеленого строительства». Ожидается, что закончатся они к концу лета этого года. Сейчас подрядчик начал демонтировать старые тротуары и бордюры, а также снес несколько подпорных стен.

Полностью благоустройство променада завершится в 2024.

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