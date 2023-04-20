Экспортерам Красноярского края компенсируют затраты на НИОКР

Также они смогут вернуть часть затрат на приведение своей продукции в техническое соответствие с требованиями стран-покупателей.

Предпринимателям Красноярского края, поставляющим свою продукцию за рубеж, компенсируют затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и омологацию (улучшение технических характеристик товара с целью его соответствия стандартам или требованиям страны-потребителя). Об этом сообщили в агентстве развития МСП региона.

Затраты на НИОКР будут возмещаться в размере до 70% от их общего объема, а на омологацию — до 30%. Получить компенсацию можно по проектам реализованным с 1 июля 2022 в течение трех лет.

Заявки принимаются от производителей высокотехнологичной продукции, которая поставляется на внешний рынок. Подать ее можно до 2 мая 2023 в информационной системе «Одно окно» на цифровой платформе «Мой экспорт».

Читайте также:

Экспортерам продовольствия из Красноярского края компенсируют логистику

Прием заявок стартует на этой неделе и продлится аж до осени.

Красноярскому бизнесу реструктурировали кредитов на 10 млрд рублей

Пересмотр сроков проходил в рамках закона о кредитных каникулах, а также собственных программ банков.

В Красноярском крае удвоили грантовую поддержку фермеров

Деньги будут выдавать по 21 направлению. Максимальная сумма составит 35 млн рублей.