«Аэрофлот» распродает билеты из Красноярска в города России и заграницу

Авиакомпания «Аэрофлот» до 27 апреля объявила о распродаже билетов из Красноярска в города России, а также Киргизию и Узбекистан.

Билеты со скидкой можно купить в Москву (от 13 806 рублей), Санкт-Петербург (от 12 576 рублей), Екатеринбург (от 7 478 рублей), Сочи (от 13 586 рублей), Иркутск (от 5 414 рублей), Благовещенск (от 5 506 рублей), Ош (от 15 392 рублей) и Ташкент (от 14 883 рублей).

Стоимость билетов указана за перелет туда и обратно. Скидки действуют на полеты с 1 по 31 мая включительно.

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