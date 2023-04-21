Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.04
81,65
89,37
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Аэрофлот» распродает билеты из Красноярска в города России и заграницу

«Аэрофлот» распродает билеты из Красноярска в города России и заграницу
Иллюстрация: ДК

Авиакомпания «Аэрофлот» до 27 апреля объявила о распродаже билетов из Красноярска в города России, а также Киргизию и Узбекистан.

#НОВОСТИ
Билеты со скидкой можно купить в Москву (от 13 806 рублей), Санкт-Петербург (от 12 576 рублей), Екатеринбург (от 7 478 рублей), Сочи (от 13 586 рублей), Иркутск (от 5 414 рублей), Благовещенск (от 5 506 рублей), Ош (от 15 392 рублей) и Ташкент (от 14 883 рублей).
 
Стоимость билетов указана за перелет туда и обратно. Скидки действуют на полеты с 1 по 31 мая включительно. 
 
Читайте также: 
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске выбрали победителей конкурса по реконструкции Театра оперы и балетаВ Красноярске выбрали победителей конкурса по реконструкции Театра оперы и балета
  • В Красноярске установят 45 новых детекторов транспортаВ Красноярске установят 45 новых детекторов транспорта
  • В Красноярске начали благоустраивать променад на ПредмостнойВ Красноярске начали благоустраивать променад на Предмостной
  • Главным режиссером театра оперы и балета в Красноярске стала Ирина ЛычагинаГлавным режиссером театра оперы и балета в Красноярске стала Ирина Лычагина
  • В уголовном деле главы Красспорта появился пятый эпизодВ уголовном деле главы Красспорта появился пятый эпизод
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.