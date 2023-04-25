В Красноярском крае появится ассоциация турбизнеса
В агентстве по туризму прошло организационное собрание для создания ассоциации турбизнеса Красноярского края.
В нем принимали участие 24 представителя туротрасли, среди них — 12 туроператоров по въездному и внутреннему туризму. Ассоциация будет следить за состоянием туротрасли, способствовать решению проблем представителей отрасли в органах власти, оказывать юридическую поддержку членам профессионального сообщества.
Учредительное собрание намечено на сентябрь 2023. Все предприниматели края, которые работают в сфере туризма, могут войти в ассоциацию.
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