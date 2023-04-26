СберМаркет запустил в Красноярске доставку на дачи

Онлайн-сервис СберМаркет запустил доставку продуктов на дачи и в пригородные поселки Красноярска. Она будет доступна до конца летнего сезона.

Курьеры будут возить продукты в радиусе 60 км от магазинов-партнёров. Кроме Красноярска такая же услуга появилась в Москве и области, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге, Самаре, Тобольске, Чебоксарах, Ставрополе, Кирове, Тюмени, Калининграде, Новороссийске, Ростове-на-Дону и Саратове.

Справка Сервис СберМаркет доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое более чем в 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Сервис занимает 1 место по обороту среди интернет-магазинов продовольственных товаров на основании отраслевого обзора «FOODTECH: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP. Online food retail», проведенного компанией «ИНФОЛайн».

Читайте также:

СберМаркет открыл в Красноярске первый в Сибири центр для курьеров и сборщиков

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет открыл центр для курьеров и сборщиков в Красноярске. Там предусмотрели зоны для отдыха и обучения курьеров.

В Красноярск в конце ноября зайдет сервис доставки «Самокат»

Сервис «Самокат» у себя в приложении анонсировал планы запустить доставку в Красноярске 30 ноября.

Доставьте мне быстро: Красноярцы в 2022 стали чаще покупать продукты онлайн

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет выяснил, что красноярцы стали чаще покупать продукты онлайн. В январе-сентябре 2022 было сделано на 22% заказов больше, чем за весь 2021.