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СберМаркет запустил в Красноярске доставку на дачи

СберМаркет запустил в Красноярске доставку на дачи
Иллюстрация: Сбермаркет

Онлайн-сервис СберМаркет запустил доставку продуктов на дачи и в пригородные поселки Красноярска. Она будет доступна до конца летнего сезона.

#НОВОСТИ

Курьеры будут возить продукты в радиусе 60 км от магазинов-партнёров. Кроме Красноярска такая же услуга появилась в Москве и области, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге, Самаре, Тобольске, Чебоксарах, Ставрополе, Кирове, Тюмени, Калининграде, Новороссийске, Ростове-на-Дону и Саратове.

СберМаркет запустил в Красноярске доставку на дачи 1

 

Справка

 
Сервис СберМаркет доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое более чем в 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Сервис занимает 1 место по обороту среди интернет-магазинов продовольственных товаров на основании отраслевого обзора «FOODTECH: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP. Online food retail», проведенного компанией «ИНФОЛайн».
 

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Автор: Петр Савельев
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