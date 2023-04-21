СберМаркет открыл в Красноярске первый в Сибири центр для курьеров и сборщиков
Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет открыл центр для курьеров и сборщиков в Красноярске. Там предусмотрели зоны для отдыха и обучения курьеров.
В пространстве, которое разместилось в центре Красноярска, оборудовали несколько зон: зал для отдыха, площадка, где рассказывают о сотрудничестве с сервисом, комната наставников и зона выдачи формы. Там же установлен онлайн-тренажер для курьеров.
Операционный директор СберМаркета Владимир Камионко рассказал, что сейчас с онлайн-сервисом работает 46 000 курьеров и сборщиков по всей России, конкретно в Красноярске — 1000. Первый аналогичный центр открылся в начале этого года в Казани.
Ранее в Сбермаркете рассказывали, что в Красноярске за 2022 год количество заказов выросло на 58% в сравнении с 2021 годом. Наибольшим спросом пользуется доставка из магазинов крупных федеральных и региональных сетей.
В конце прошлого года в Красноярске начал работать еще один сервис доставки продуктов «Самокат».
Читайте также:
На следующей неделе торговой сети «Командор» исполнится 24 года. 24 апреля 1999 года в Красноярске открылся первый супермаркет.
В Красноярск в конце ноября зайдет сервис доставки «Самокат»
Сервис «Самокат» у себя в приложении анонсировал планы запустить доставку в Красноярске 30 ноября.
Доставьте мне быстро: Красноярцы в 2022 стали чаще покупать продукты онлайн
Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет выяснил, что красноярцы стали чаще покупать продукты онлайн. В январе-сентябре 2022 было сделано на 22% заказов больше, чем за весь 2021.