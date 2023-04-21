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СберМаркет открыл в Красноярске первый в Сибири центр для курьеров и сборщиков

СберМаркет открыл в Красноярске первый в Сибири центр для курьеров и сборщиков
Иллюстрация: Сбермаркет

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет открыл центр для курьеров и сборщиков в Красноярске. Там предусмотрели зоны для отдыха и обучения курьеров.

#НОВОСТИ
В пространстве, которое разместилось в центре Красноярска, оборудовали несколько зон: зал для отдыха, площадка, где рассказывают о сотрудничестве с сервисом, комната наставников и зона выдачи формы. Там же установлен онлайн-тренажер для курьеров.
 
Операционный директор СберМаркета Владимир Камионко рассказал, что сейчас с онлайн-сервисом работает 46 000 курьеров и сборщиков по всей России, конкретно в Красноярске — 1000. Первый аналогичный центр открылся в начале этого года в Казани.
 
Ранее в Сбермаркете рассказывали, что в Красноярске за 2022 год количество заказов выросло на 58% в сравнении с 2021 годом. Наибольшим спросом пользуется доставка из магазинов крупных федеральных и региональных сетей. 
 
 
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Сервис «Самокат» у себя в приложении анонсировал планы запустить доставку в Красноярске 30 ноября.

Доставьте мне быстро: Красноярцы в 2022 стали чаще покупать продукты онлайн

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет выяснил, что красноярцы стали чаще покупать продукты онлайн. В январе-сентябре 2022 было сделано на 22% заказов больше, чем за весь 2021.

Автор: Петр Савельев
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