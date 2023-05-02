Дмитрий Гурьев стал руководителем администрации Ленинского района Красноярска
Дмитрий Гурьев назначен новым руководителем администрации Ленинского района в Красноярске.
До назначения он был первым заместителем главы района. Также в его трудовой биографии значится работа в администрации Октябрьского района. Там он занимал пост первого заместителя руководителя.
Ранее главой Ленинского района был Андрей Бардаев.
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