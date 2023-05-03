АРБАН начал застройку бывшей судоверфи в Красноярске

Первый жилой дом появится здесь через шесть лет.

В Красноярске началось строительство нового жилого комплекса в районе бывшей судоверфи на правом берегу. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Работы ведет компания АРБАН. Первый дом появится на Складской, 24 во II квартале 2029. По данным Стройнадзора, он будет состоять из шести корпусов по 17 этажей каждый.

На первых этажах расположатся нежилые помещения общественного назначения, а квартиры займут все остальные. Также в каждом корпусе предусмотрен один подземный этаж — под технические помещения и кладовыми жильцов.

Помимо этого здесь будет построена подземная парковка со встроенной трансформаторной подстанцией. На сколько машиномест рассчитан паркинг, не уточняется.

Строительство нового жилого комплекса в этом месте ведется в рамках реновации территории бывшей судостроительной верфи. Район займет порядка 20 га земли, а общая площадь всех жилых и нежилых помещений составит 290 тыс. кв. м.

Как рассказали DK.RU в компании АРБАН, разрешение на строительство означенных шести корпусов уже получено. Продажи мы пока не открываем — это произойдет после того, когда полностью будет сформирован генплан застройки территории», — говорит застройщик.

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