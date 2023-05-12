Оборот торговых сетей Красноярского края составил 284,9 млрд рублей

Красноярскстат рассказал о деятельности торговых сетей в розничной торговле в 2022 и поделился цифрами об их обороте.

По информации статистиков, в минувшем году оборот торговых сетей составил 284,9 миллиарда рублей, или 41,1 % оборота розничной торговли края (в 2021 – 38,8 %).

В 2022 оборот розничной торговли торговых сетей вырос на 0,4 %. Объем продажи пищевых продуктов, напитков и табачных изделий увеличился на 7,3 %, а непродовольственных товаров, наоборот, уменьшился на 7,4 %.

Торговые сети в 2022 формировали 48,5 % оборота розничной торговли края пищевыми продуктами и табачными изделиями. Для сравнения, в 2021 этот показатель составил 45,8 %. А также на торговые сети пришлось 34,1 % оборота розничной торговли непродовольственными товарами. Для сравнения, в 2021 – 33,1 %.

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