В ГУФСИН по Красноярскому краю назначен новый начальник

Антон Ефаркин временно исполняет обязанности руководителя ГУФСИН по Красноярскому краю. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Он назначен на эту должность приказом ФСИН России от 10 мая 2023.

Справка Родился в 1981 в Минусинске. Окончил Владимирский юридический институт Министерства юстиции РФ, проходил обучение в Академии права и управления ФСИН России по специальности «Государственное и муниципальное управление». На службу в уголовно-исполнительную систему пришел в июле 2002. До 2015 работал на разных должностях в учреждениях и аппарате ГУФСИН России по краю. Затем работал в Главном оперативном управлении ФСИН России, прошел путь от начальника отдела до первого заместителя начальника. В 2021...2022 был врио начальника УФСИН России по Саратовской области.

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