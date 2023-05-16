Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.05
77,20
84,25
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В ГУФСИН по Красноярскому краю назначен новый начальник

В ГУФСИН по Красноярскому краю назначен новый начальник
Иллюстрация: ГУФСИН

Антон Ефаркин временно исполняет обязанности руководителя ГУФСИН по Красноярскому краю. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

#НОВОСТИ

Он назначен на эту должность приказом ФСИН России от 10 мая 2023.

Справка

 
Родился в 1981 в Минусинске. Окончил Владимирский юридический институт Министерства юстиции РФ, проходил обучение в Академии права и управления ФСИН России по специальности «Государственное и муниципальное управление». На службу в уголовно-исполнительную систему пришел в июле 2002. До 2015 работал на разных должностях в учреждениях и аппарате ГУФСИН России по краю. Затем работал в Главном оперативном управлении ФСИН России, прошел путь от начальника отдела до первого заместителя начальника. В 2021...2022 был врио начальника УФСИН России по Саратовской области.
 

Читайте также:

Дмитрий Гурьев стал руководителем администрации Ленинского района Красноярска

Дмитрий Гурьев назначен новым руководителем администрации Ленинского района в Красноярске.

Дмитрий Зотин назначен и.о. министра транспорта Красноярского края

Константин Димитров освобожден от должности министра транспорта. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Дмитрий Зотин. До назначения он был заместителем министра.

Михаил Котюков назначил и.о председателя правительства Красноярского края

Сегодня в краевом правительстве прошло совещание, на котором Михаил Котюков, врио губернатора, принял ряд кадровых решений.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • СГК опровергла сообщения об отключении тепла в домах КрасноярскаСГК опровергла сообщения об отключении тепла в домах Красноярска
  • Легендагро презентовала проект завода по переработке рапса в Красноярском краеЛегендагро презентовала проект завода по переработке рапса в Красноярском крае
  • Суд отменил сделки по продаже земель в районе рынка «КрасТЭЦ»Суд отменил сделки по продаже земель в районе рынка «КрасТЭЦ»
  • Красноярский гольф-клуб «Юдинская долина» станет партнером событий ПМЭФКрасноярский гольф-клуб «Юдинская долина» станет партнером событий ПМЭФ
  • На Коммунальном мосту Красноярска начали укладывать новый асфальтНа Коммунальном мосту Красноярска начали укладывать новый асфальт
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.