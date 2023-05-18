В банке «Открытие» в Красноярском крае назначен новый управляющий

Справка

Алексей Суздальницкий родился в Иркутске. Окончил региональный Национальный исследовательский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В банке «Открытие» работает уже 19 лет. Занимал различные должности в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. С 2020 года возглавлял региональное подразделение «Открытия» в Рязани.

По итогам 2022 кредитный портфель банка «Открытие» в Красноярском крае вырос на 13% и достиг 67,6 млрд рублей. Наибольшая доля в портфеле приходится на корпоративное кредитование – 47 млрд рублей. Банк «Открытие» входит в топ-4 по объемам бизнеса в регионе. Сейчас в крае работает 11 офисов банка.