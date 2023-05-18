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В банке «Открытие» в Красноярском крае назначен новый управляющий

В банке «Открытие» в Красноярском крае назначен новый управляющий
Иллюстрация: пресс-служба банка банк «Открытие»

Управляющим банком «Открытие» в Красноярском крае с 22 мая станер Алексей Суздальницкий. Он будет отвечать за рост финансовых показателей банка в регионе и выполнение задач по интеграции с ВТБ.

#НОВОСТИ
Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе банка «Открытие». 
 
Наталья Потапова, возглавлявшая региональное подразделение «Открытия», уходит с этого поста с 19 мая. Такое решение принято по ее инициативе. 
Алексей Суздальницкий обладает значительным опытом работы с региональным бизнесом «Открытия» и успешно проявил себя в разных сегментах банковского бизнеса. Мы уверены, что его потенциал будет востребован в Красноярском крае - одном из центров бизнеса «Открытия» в Сибири. Мы благодарим за работу на должности управляющего в регионе Наталью Потапову и желаем ей успехов в новых проектах», — прокомментировал Артем Окороков, директор департамента сети банка «Открытие».

Справка

 
Алексей Суздальницкий родился в Иркутске. Окончил региональный Национальный исследовательский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В банке «Открытие» работает уже 19 лет. Занимал различные должности в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. С 2020 года возглавлял региональное подразделение «Открытия» в Рязани.
По итогам 2022 кредитный портфель банка «Открытие» в Красноярском крае вырос на 13% и достиг 67,6 млрд рублей. Наибольшая доля в портфеле приходится на корпоративное кредитование – 47 млрд рублей. Банк «Открытие» входит в топ-4 по объемам бизнеса в регионе. Сейчас в крае работает 11 офисов банка.
 

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Автор: Петр Савельев
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