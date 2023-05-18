В банке «Открытие» в Красноярском крае назначен новый управляющий
Управляющим банком «Открытие» в Красноярском крае с 22 мая станер Алексей Суздальницкий. Он будет отвечать за рост финансовых показателей банка в регионе и выполнение задач по интеграции с ВТБ.
Алексей Суздальницкий обладает значительным опытом работы с региональным бизнесом «Открытия» и успешно проявил себя в разных сегментах банковского бизнеса. Мы уверены, что его потенциал будет востребован в Красноярском крае - одном из центров бизнеса «Открытия» в Сибири. Мы благодарим за работу на должности управляющего в регионе Наталью Потапову и желаем ей успехов в новых проектах», — прокомментировал Артем Окороков, директор департамента сети банка «Открытие».
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