Красноярских предпринимателей приглашают на бизнес-форум
С 22 по 26 мая в Красноярском крае пройдёт форум «Мой бизнес. Дни предпринимательства-2023». Это мероприятие для представителей бизнеса, самозанятых и тех, кто планирует открыть своё дело.
Традиционно в качестве спикеров мы пригласили высокопрофессиональных экспертов, которые поделятся актуальными и полезными знаниями. В программе форума обсуждение таких тем как SMM, маркетинг, эмоциональный интеллект, налоговое законодательство, меры поддержки инвестиционных проектов. Интересно будет всем – и действующим предпринимателям, и самозанятым, и тем, кто только задумывается о старте своего собственного дела», – рассказал исполняющий обязанности гендиректора регионального центра «Мой бизнес» Максим Ермаков.
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