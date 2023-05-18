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Красноярских предпринимателей приглашают на бизнес-форум

Красноярских предпринимателей приглашают на бизнес-форум
Иллюстрация: дни-предпринимательства.рф.

С 22 по 26 мая в Красноярском крае пройдёт форум «Мой бизнес. Дни предпринимательства-2023». Это мероприятие для представителей бизнеса, самозанятых и тех, кто планирует открыть своё дело.

#НОВОСТИ
В эти дни пройдет около 30 онлайн и офлайн мероприятий, в том числе: тренинги, мастер-классы, круглые столы, кейс-чемпионаты, бизнес-игры. Участие бесплатное, но нужна регистрация на сайте дни-предпринимательства.рф. Очные мероприятия пройдут на площадках в Красноярске, Зеленогорске, Минусинске и Нижнем Ингаше. Также можно подключиться онлайн. 
 
Какие будут мероприятия? 
 
22 мая – мастер-класс «Анализ рынка (почти) без бюджета»
23 мая – мастер-класс «Продвижение в социальных сетях»
24 мая – тренинг «Как всегда добиваться целей в переговорах»
24 мая – бизнес-завтрак 
25 мая – тренинг «Что делать, когда нужно продавать больше?»
Традиционно в качестве спикеров мы пригласили высокопрофессиональных экспертов, которые поделятся актуальными и полезными знаниями. В программе форума обсуждение таких тем как SMM, маркетинг, эмоциональный интеллект, налоговое законодательство, меры поддержки инвестиционных проектов.  Интересно будет всем – и действующим предпринимателям, и самозанятым, и тем, кто только задумывается о старте своего собственного дела», – рассказал исполняющий обязанности гендиректора регионального центра «Мой бизнес» Максим Ермаков.
Напомним, Дни предпринимательства проходят в регионе третий раз. В 2022 в них приняли участие около 2,5 тысяч человек.
 
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Автор: Петр Савельев
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