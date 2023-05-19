Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.05
80,76
87,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Стали известны проекты инвестсессии делового клуба «Миллиард» в сфере сельского хозяйства

Стали известны проекты инвестсессии делового клуба «Миллиард» в сфере сельского хозяйства
Иллюстрация: «Миллиард»

Закрытый деловой клуб для предпринимателей Красноярского края «Миллиард» 22 мая вместе с АНО «Корпорация Развития Енисейской Сибири» проведёт инвестсессию «Сельское хозяйство и пищевое производство».

#НОВОСТИ
Инвесторам клуба представят ряд инвестпроектов, а именно: 
 
- строительство завода по производству сыра 
- создании молочно-товарного комплекса на территории Республики Хакасия 
- модернизация ликеро-водочного завода
- создание современного предприятия по производству органо-минеральных
удобрений
- Ррновация Центрального рынка в Красноярске
- строительство завода по глубокой переработке льна 
- производство детского питания 
 
Также будет представлен пул инвестпроектов в соответствующих сферах на территории Хакасии и на территории Республики Тывы. Кроме того, участниким обсудят перспективные направления развития сельского хозяйства и пищевой промышленности на территории Красноярского края в 2023...2026, меры поддержки сельскохозяйственной отрасли и инвестпроекты Республики Тыва. 
 
Для участия в инвестсессии нужно заполнить форму на сайте
 
Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске задержали гендиректора «Сибиряка» Владимира ЕгороваВ Красноярске задержали гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова
  • В офисе «Сибиряка» и в доме Владимира Егорова проходят обыскиВ офисе «Сибиряка» и в доме Владимира Егорова проходят обыски
  • Владимир Егоров: шесть лет до ареста (дайджест)Владимир Егоров: шесть лет до ареста (дайджест)
  • Стала известна причина задержания гендиректора «Сибиряка» Владимира ЕгороваСтала известна причина задержания гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова
  • Экс-глава соцстраха Красноярского края попал под еще два уголовных делаЭкс-глава соцстраха Красноярского края попал под еще два уголовных дела
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.