Стали известны проекты инвестсессии делового клуба «Миллиард» в сфере сельского хозяйства

Закрытый деловой клуб для предпринимателей Красноярского края «Миллиард» 22 мая вместе с АНО «Корпорация Развития Енисейской Сибири» проведёт инвестсессию «Сельское хозяйство и пищевое производство».

Инвесторам клуба представят ряд инвестпроектов, а именно:

- строительство завода по производству сыра

- создании молочно-товарного комплекса на территории Республики Хакасия

- модернизация ликеро-водочного завода

- создание современного предприятия по производству органо-минеральных

удобрений

- Ррновация Центрального рынка в Красноярске

- строительство завода по глубокой переработке льна

- производство детского питания

Также будет представлен пул инвестпроектов в соответствующих сферах на территории Хакасии и на территории Республики Тывы. Кроме того, участниким обсудят перспективные направления развития сельского хозяйства и пищевой промышленности на территории Красноярского края в 2023...2026, меры поддержки сельскохозяйственной отрасли и инвестпроекты Республики Тыва.

Для участия в инвестсессии нужно заполнить форму на сайте

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