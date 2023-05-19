Стали известны проекты инвестсессии делового клуба «Миллиард» в сфере сельского хозяйства
Закрытый деловой клуб для предпринимателей Красноярского края «Миллиард» 22 мая вместе с АНО «Корпорация Развития Енисейской Сибири» проведёт инвестсессию «Сельское хозяйство и пищевое производство».
Инвесторам клуба представят ряд инвестпроектов, а именно:
- строительство завода по производству сыра
- создании молочно-товарного комплекса на территории Республики Хакасия
- модернизация ликеро-водочного завода
- создание современного предприятия по производству органо-минеральных
удобрений
- Ррновация Центрального рынка в Красноярске
- строительство завода по глубокой переработке льна
- производство детского питания
Также будет представлен пул инвестпроектов в соответствующих сферах на территории Хакасии и на территории Республики Тывы. Кроме того, участниким обсудят перспективные направления развития сельского хозяйства и пищевой промышленности на территории Красноярского края в 2023...2026, меры поддержки сельскохозяйственной отрасли и инвестпроекты Республики Тыва.
Для участия в инвестсессии нужно заполнить форму на сайте
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