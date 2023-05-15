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Тува презентовала потенциал инвесторам из Китая

Тува презентовала потенциал инвесторам из Китая
Иллюстрация: ensib.ru

Презентация инвестиционного потенциала Республики Тыва состоялась в китайском деловом центре «Парк Хуамин», Москва.

#НОВОСТИ

Российскую сторону на мероприятии представили Владислав Ховалыг, губернатор Тувы, представители Корпорации развития Енисейской Сибири и общественной организации «Деловая Россия».

Китайскую сторону представляли Ли Чжэн, гендиректор международной корпорации «Хуамин», топ-менеджеры компаний Sany, Norinco, China Unicom, а также крупнейшие банки КНР — China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China.

В ходе презентации обсуждались инвестиционные проекты Тувы в строительной, промышленной, туристической и других сферах. Особое внимание уделили проектам строительства транспортных коридоров в Монголию и Китай, в частности, созданию особой экономической зоны «Хандагайты».

Г-н Ховалыг выразил надежду, что регион найдет в лице китайских бизнесменов надежных партнеров для реализации своих проектов.

Тува — это край больших инвестиционных возможностей, и сегодня они становятся востребованными. К нам хотят идти и идут инвесторы. Например, в 2022 в развитие экономики республики вложено более 17 млрд рублей. И мы намерены наращивать эти объемы. У нас подготовлен немаленький пакет проработанных предложений в строительной, промышленной, туристической и других сферах», — подчеркнул глава Тувы.

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Автор: Петр Савельев
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