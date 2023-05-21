Художественные гимнастки Аверины проведут мастер-класс в Красноярске

«Дальше – больше!»: в столице Красноярского края пройдут мастер-классы от художественных гимнасток Авериных.

В рамках мероприятий художественные гимнастки проведут полноценную тренировку, разберут элементы, а также покажут работу с предметами.

Мастер-классы пройдут 24 и 25 мая 2023 в Краевой спортивной школе по художественной и эстетической гимнастике на Мартынова, 12.

Более подробную информацию о программе и регистрации можно найти на сайте школы.

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