В Березовском районе построят базу отдыха на берегу Енисея
Корпорация развития Енисейской Сибири подписала с компанией «Сибер» соглашение о сопровождении инвестиционного проекта в сфере туризма.
Проект планируют реализовать в три очереди. Первая очередь – строительство базы отдыха на берегу Енисея в Березовском районе Красноярского края. Там разместятся домики, открытый плавучий бассейн, лекторий для проведения мероприятий (кулинарных мастер-классов, открытых микрофонов и других событий). Будет возможность взять в аренду эллинг и места на причале. В рамках второй и третьей очереди предусмотрено строительство экобазы на реке Рыбной и на озере Тиберкуль.
Проект намерены воплотить в жизнь до 2025. Инвестиции в первую очередь составят около 400 млн рублей. Будет создано 22 рабочих места.
Справка
«Сибер» входит в группу компаний «Сивер». Последняя объединяет проектные, инжиниринговые и производственные направления. Основная сфера деятельности компании «Сибер» – организация экстремальных развлечений, отдыха премиального качества в Красноярском крае.
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