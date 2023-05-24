В Березовском районе построят базу отдыха на берегу Енисея

Корпорация развития Енисейской Сибири подписала с компанией «Сибер» соглашение о сопровождении инвестиционного проекта в сфере туризма.

Проект планируют реализовать в три очереди. Первая очередь – строительство базы отдыха на берегу Енисея в Березовском районе Красноярского края. Там разместятся домики, открытый плавучий бассейн, лекторий для проведения мероприятий (кулинарных мастер-классов, открытых микрофонов и других событий). Будет возможность взять в аренду эллинг и места на причале. В рамках второй и третьей очереди предусмотрено строительство экобазы на реке Рыбной и на озере Тиберкуль.

Проект намерены воплотить в жизнь до 2025. Инвестиции в первую очередь составят около 400 млн рублей. Будет создано 22 рабочих места.