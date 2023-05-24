Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.05
79,93
86,49
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Березовском районе построят базу отдыха на берегу Енисея

В Березовском районе построят базу отдыха на берегу Енисея
Иллюстрация: Корпорация развития Енисейской Сибири

Корпорация развития Енисейской Сибири подписала с компанией «Сибер» соглашение о сопровождении инвестиционного проекта в сфере туризма.

#НОВОСТИ
Проект планируют реализовать в три очереди. Первая очередь – строительство базы отдыха на берегу Енисея в Березовском районе Красноярского края. Там разместятся домики, открытый плавучий бассейн, лекторий для проведения мероприятий (кулинарных мастер-классов, открытых микрофонов и других событий). Будет возможность взять в аренду эллинг и места на причале. В рамках второй и третьей очереди предусмотрено строительство экобазы на реке Рыбной и на озере Тиберкуль.
 
Проект намерены воплотить в жизнь до 2025. Инвестиции в первую очередь составят около 400 млн рублей. Будет создано 22 рабочих места.
 

Справка

 
«Сибер» входит в группу компаний «Сивер». Последняя объединяет проектные, инжиниринговые и производственные направления. Основная сфера деятельности компании «Сибер» – организация экстремальных развлечений, отдыха премиального качества в Красноярском крае.
 

Читайте также:

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Александр Усс получит мандат Валерия Семенова в Совете ФедерацииАлександр Усс получит мандат Валерия Семенова в Совете Федерации
  • В Красноярске арестовали бывшего директора сибирского ФМБАВ Красноярске арестовали бывшего директора сибирского ФМБА
  • Замминистра науки умер во время перелета с КубыЗамминистра науки умер во время перелета с Кубы
  • Красноярские нефтяники требуют взыскать с подрядчиков 0,5 млрд рублей за срыв сроковКрасноярские нефтяники требуют взыскать с подрядчиков 0,5 млрд рублей за срыв сроков
  • В Солнечном планируется строительство квартала на 20 высотокВ Солнечном планируется строительство квартала на 20 высоток
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.