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Коммунальный мост в Красноярске могут начать ремонтировать по ночам

Коммунальный мост в Красноярске могут начать ремонтировать по ночам
Иллюстрация: Владислав Логинов

Красноярцы терпят неудобства из-за ремонта на Коммунальном мосту. Сегодня с правого на левый берег движение было особенно затруднено.

#НОВОСТИ
Автомобилисты встали в огромную пробку, потому что подрядчик перекрыл сразу четыре полосы. При этом работы там не велись. 
 
Поставил задачу проработать возможность проведения работ в ночное время. Оценить температурный режим, влажность, освещённость участка, чтобы не допустить нарушения технологии. Вести работы в ночную смену раньше не позволяли низкие ночные температуры и нахождение объекта над рекой», — написал в соцсетях глава города Владислав Логинов.
Пока на мосту укладывают первый слой асфальта. После ремонта этой переправы рабочие зайдут на Октябрьский мост.
 
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Автор: Петр Савельев
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