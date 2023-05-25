Коммунальный мост в Красноярске могут начать ремонтировать по ночам
Красноярцы терпят неудобства из-за ремонта на Коммунальном мосту. Сегодня с правого на левый берег движение было особенно затруднено.
Автомобилисты встали в огромную пробку, потому что подрядчик перекрыл сразу четыре полосы. При этом работы там не велись.
Поставил задачу проработать возможность проведения работ в ночное время. Оценить температурный режим, влажность, освещённость участка, чтобы не допустить нарушения технологии. Вести работы в ночную смену раньше не позволяли низкие ночные температуры и нахождение объекта над рекой», — написал в соцсетях глава города Владислав Логинов.
Пока на мосту укладывают первый слой асфальта. После ремонта этой переправы рабочие зайдут на Октябрьский мост.
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