Коммунальный мост в Красноярске могут начать ремонтировать по ночам

Красноярцы терпят неудобства из-за ремонта на Коммунальном мосту. Сегодня с правого на левый берег движение было особенно затруднено.

Автомобилисты встали в огромную пробку, потому что подрядчик перекрыл сразу четыре полосы. При этом работы там не велись.

Поставил задачу проработать возможность проведения работ в ночное время. Оценить температурный режим, влажность, освещённость участка, чтобы не допустить нарушения технологии. Вести работы в ночную смену раньше не позволяли низкие ночные температуры и нахождение объекта над рекой», — написал в соцсетях глава города Владислав Логинов.

Пока на мосту укладывают первый слой асфальта. После ремонта этой переправы рабочие зайдут на Октябрьский мост.

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