Красноярск на первой неделе июня ожидают летние дожди
Синоптики обещают на наступающей неделе в городе обещают небольшие дожди и температуру воздуха до +25°С.
В понедельник днем +21°C, облачно. Ночью +5°C.
Во вторник +17°C, пасмурно, дождь. Ночью +10°C.
В среду +19°C, пасмурно, ливень. Ночью +8°C.
В четверг 1 июня 2023 +22°C, пасмурно, возможна гроза. Ночью +7°C.
В пятницу днем +23°C, облачно, возможен дождь. Ночью +7°C.
Foreca
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