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Красноярск на первой неделе июня ожидают летние дожди

Красноярск на первой неделе июня ожидают летние дожди
Иллюстрация: smotrim.ru

Синоптики обещают на наступающей неделе в городе обещают небольшие дожди и температуру воздуха до +25°С.

#НОВОСТИ

В понедельник днем +21°C, облачно. Ночью +5°C.

Во вторник +17°C, пасмурно, дождь. Ночью +10°C.

В среду +19°C, пасмурно, ливень. Ночью +8°C.

В четверг 1 июня 2023 +22°C, пасмурно, возможна гроза. Ночью +7°C.

В пятницу днем +23°C, облачно, возможен дождь. Ночью +7°C.

Красноярск на первой неделе июня ожидают летние дожди 1
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Автор: Петр Савельев
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