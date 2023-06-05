Анна Гарнец проведет прямой эфир в соцсетях
Исполняющая обязанности министра экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец анонсировала новый эфир в соцсетях.
Он состоится в эту среду, 7 июня, в 20:00. Трансляция пройдет в соцсети «ВКонтакте».
Анна Гарнец обозначила основную тематику общения. Из актуальных тем — реализация комплексных проектов развития территорий, стратегия развития и нвестиционный потенциал территорий. Свои вопросы можно оставлять в социальных сетях и.о. министра.
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