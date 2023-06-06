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В Красноярске резервируют земли для строительства дороги на улице Норильской

В Красноярске резервируют земли для строительства дороги на улице Норильской
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников подписал распоряжение о резервировании земель в створе Гросовцев от Калинина до Норильской.

#НОВОСТИ
Земли резервируют на три года на площади 38 424 кв. м. На участках в этот период запретят возведение жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий и сооружений. Всего резервируют 22 участках, 7 из них принадлежат многоквартирным домам. Поэтому жителям нужно провести общее собрание собственников и принять решение о межевании земельного участка под домом с выделением земли для размещения дороги.
 
Протяженность дороги, которая соединит улицы Гросовцев и Норильскую перед строящимся ЖК «Времена года», составит 2,1 км. На проектирование дороги потребуется около 35 млн рублей, на строительство – около 200. Сейчас определяют источники финансирования. Приступить к проектированию планируют в этом году.
 
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Автор: Петр Савельев
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