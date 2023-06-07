В Красноярском крае к лету ввели 603 тысячи кв. м жилья

Индивидуальное жилое строительство составило 330 тысяч кв. м, на строительство многоквартирных домов пришлось 273 тысяч кв. м. Такими данными поделились в минстрое по итогам 5 месяцев 2023.

Всего же в планах на этот год ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 430 тысячи кв. м жилья.

По статистике, в Красноярском крае около половины многоквартирных многоэтажных домов строят из кирпича, на панельное и монолитное домостроение приходится по 25%.

Если говорить об индивидуальном строительстве, то жители предпочитают строить двухэтажные дома (около 50% возводится именно такого жилья). При строительстве индивидуальных жилых домов в 50% случаев используют дерево, в 15% - блоки, 9% частных домов возводят из кирпича, а 8% из монолита.

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