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В Красноярском крае к лету ввели 603 тысячи кв. м жилья

В Красноярском крае к лету ввели 603 тысячи кв. м жилья
Иллюстрация: министерство строительства края

Индивидуальное жилое строительство составило 330 тысяч кв. м, на строительство многоквартирных домов пришлось 273 тысяч кв. м. Такими данными поделились в минстрое по итогам 5 месяцев 2023.

#НОВОСТИ
Всего же в планах на этот год ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 430 тысячи кв. м жилья. 
 
По статистике, в Красноярском крае около половины многоквартирных многоэтажных домов строят из кирпича, на панельное и монолитное домостроение приходится по 25%.
 
Если говорить об индивидуальном строительстве, то жители предпочитают строить двухэтажные дома (около 50% возводится именно такого жилья). При строительстве индивидуальных жилых домов в 50% случаев используют дерево, в 15% - блоки, 9% частных домов возводят из кирпича, а 8% из монолита.
 
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Автор: Петр Савельев
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