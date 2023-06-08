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Ачинску добавят денег на ремонт дорог

Ачинску добавят денег на ремонт дорог
Иллюстрация: t.me/mintrans24krsk

В результате увеличения общая сумма, выделенная в этом году, составит 136 млн рублей.

#НОВОСТИ

Из бюджета Красноярского края в 2023 дополнительно выделят 50 млн рублей на ремонт дорог в Ачинске. Об этом сообщил замминистра транспорта региона Дмитрий Зотин во время рабочего визита в город.

По его словам, дополнительные деньги пойдут на ремонт участка ул. Ленина — одной из главных улиц Ачинска.

Изначально из бюджета на ачинские дороги было выделено 86 млн рублей. В частности, планируется отремонтировать улицы 1-я Алтайская, Алтайская и Свердлова, а также обновить 200 м трамвайных путей.

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Это практически четверть от общего объема средств, направленных на всю дорожную отрасль региона.

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Впервые за 10 лет на улице проводят комплексный ремонт дороги. На участке протяженностью 2,3 км от кольца Матросова до остановки «Студенческая» расширят дорогу с 2 полос до 3-4.

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Заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников подписал распоряжение о резервировании земель в створе Гросовцев от Калинина до Норильской.

Автор: Петр Савельев
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