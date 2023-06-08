В Красноярске ищут подрядчика для установки светофоров и знаков около школ и детсадов

Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 6,4 млн рублей.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства, работы будут вестись на четырех улицах: Петра Подзолкова, Диксона, Загородной и Алеши Тимошенкова. Дороги к школам и детским садам нужно привести в соответствие современным нормам безопасности. Виды работ уже определены и они будут разными для каждого участка. Подрядчику предстоит установить светофоры, дорожные знаки, ограждения, «лежачих полицейских». Приступить к обустройству безопасных путей к образовательным учреждениям нужно с момента заключения контракта и до 30 сентября.

Павел Креско, руководитель управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, рассказал, что за прошлый год привели в такой же порядок 21 участок.

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