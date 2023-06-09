Средний возраст автомобилей в Красноярском крае составляет 15 лет
Аналитики автомобильного сайта «Дром» назвали средний возраст автопарка Красноярского края. В первом квартале 2023 он составил 15 лет. Это на год больше среднероссийского показателя — 14 лет.
Старше, чем в Красноярском крае машины в Камчатском крае (19 лет), в Еврейской автономной области, Республике Бурятия и Алтайском крае (по 18 лет), а также в Республике Алтай — 20 лет. Самый молодой автопарк находится в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Ставропольском крае — от 8 до 10 лет.
Тенденция старения парка легковых автомобилей продолжилась в 2023 году. Прежде всего тренд связан с экономической ситуацией в стране: большинство россиян не может позволить себе покупку нового автомобиля. Из-за роста стоимости машин, снижения объема рынка новых автомобилей средний возраст парка будет и дальше увеличиваться», — рассказала пресс-секретарь «Дрома» Екатерина Якимчук.
Среди популярных моделей самой «свежей» оказались Lada Granta (средний возраст автомобиля составил 3 года), Kia Sportage — 6 лет, Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo (7 лет). Toyota Corolla заняла первое место среди самых старых моделей — 19 лет. На второй и третьей строчке рейтинга — Lada 2107 и Lada Niva. Средний возраст машин этой марки составляет 18 лет.
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