Национальный парк «Красноярские Столбы» останется закрытым до 12 июня

Национальный парк «Красноярские Столбы» закрыли утром 7 июня и должны были открыть завтра. Однако из-за высокого класса пожарной опасности, туристический объект останется закрытым.

Территория будет недоступна для посещения до 7 утра 12 июня. По прогнозу Росгидромета, 10 и 11 июня в центральных районах Красноярского края сохранится чрезвычайная пожарная опасность 4 и 5 класса, сообщили в пресс-службе Столбов.

Пока туристы смогут посещать кордон Лалетино с детской площадкой и павильонами, Гранитный карьер и смотровую площадку со стороны фанпарка «Бобровый лог».

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