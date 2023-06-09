Национальный парк «Красноярские Столбы» останется закрытым до 12 июня
Национальный парк «Красноярские Столбы» закрыли утром 7 июня и должны были открыть завтра. Однако из-за высокого класса пожарной опасности, туристический объект останется закрытым.
Территория будет недоступна для посещения до 7 утра 12 июня. По прогнозу Росгидромета, 10 и 11 июня в центральных районах Красноярского края сохранится чрезвычайная пожарная опасность 4 и 5 класса, сообщили в пресс-службе Столбов.
Пока туристы смогут посещать кордон Лалетино с детской площадкой и павильонами, Гранитный карьер и смотровую площадку со стороны фанпарка «Бобровый лог».
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