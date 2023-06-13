В Красноярске застроят домами территорию жилого района Иннокентьевский
Владислав Логинов, глава Красноярска подписал постановление о комплексном развитии территории жилого района Иннокентьевский. На этом участке появятся жилые дома.
Документ опубликован на сайте мэрии.
Речь идет о территории в более, чем 11 га. На реализацию проекта дается 8 лет с момента заключения договора. Часть домов на этой территории ранее были уже признаны аварийными и подлежащими сносу. Остальные дома предстоит снести застройщику, который будет заниматься реновацией территории.
Сроки аукциона, как и его начальная цена, пока не определены. На территории жилого района можно будет возвести от 8 до 25 этажей. Максимальный объем застройки — 60 % от общей площади участка.
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