Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.06
82,64
89,00
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске застроят домами территорию жилого района Иннокентьевский

В Красноярске застроят домами территорию жилого района Иннокентьевский
Иллюстрация: администрация города

Владислав Логинов, глава Красноярска подписал постановление о комплексном развитии территории жилого района Иннокентьевский. На этом участке появятся жилые дома.

#НОВОСТИ
Документ опубликован на сайте мэрии.
 
Речь идет о территории в более, чем 11 га. На реализацию проекта дается 8 лет с момента заключения договора. Часть домов на этой территории ранее были уже признаны аварийными и подлежащими сносу. Остальные дома предстоит снести застройщику, который будет заниматься реновацией территории.
 
Сроки аукциона, как и его начальная цена, пока не определены. На территории жилого района можно будет возвести от 8 до 25 этажей.  Максимальный объем застройки — 60 % от общей площади участка. 
 
Читайте также:
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске поменяют схему движения на нескольких улицахВ Красноярске поменяют схему движения на нескольких улицах
  • Двоих красноярцев удостоили звания «Почетный гражданин города»Двоих красноярцев удостоили звания «Почетный гражданин города»
  • В Красноярске вновь открылся ресторан «Север»В Красноярске вновь открылся ресторан «Север»
  • Институт гастрономии СФУ присоединится к гастрофестивалю в АбаканеИнститут гастрономии СФУ присоединится к гастрофестивалю в Абакане
  • Почти 20 млн получат авторы грантов по развитию Красноярского краяПочти 20 млн получат авторы грантов по развитию Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.