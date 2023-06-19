Красноярец заставил «Победу» изменить условия одного из тарифов

Авиакомпания не хотела возвращать пассажиру деньги за билет, ссылаясь на условия тарифа. Роспотребнадзор такая постановка вопроса не устроила.

Компания «Победа» изменила условия тарифа «Максимум», сократив минимальный срок, когда можно отказаться от полета и вернуть деньги за билет.

Как рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев, в его ведомство обратился красноярец, который сдал билет на рейс «Победу» более чем за сутки до вылета, но перевозчик отказался возвращать деньги.

Авиакомпания аргументировала это тем, что пассажир не выполнил условие возвратного тарифа „Максимум“, по которому отказаться от полета можно не позднее, чем за 48 часов», — говорит Горяев.

Подобные условия противоречат Воздушному кодексу РФ — о чем Роспотребнадзор и сообщил «Победе», объявив соответствующее предостережение. После этого авиаторы вернули красноярцу деньги за билет и изменили срок отказа от перелета — теперь это можно сделать за 24 часа.

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