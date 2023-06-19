Красноярск ожидает жара до +32

Синоптики прогнозируют также грозы в центральных и южных районах края с порывами ветра до 20 м/с.

Завтра в Красноярске и прилегающих районах воздух прогреется до +32°C.

В южных районах края ожидается местами +35°С и выше.

Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Красноярске открылся первый официальный пляж Он находится на острове Татышев, западнее Октябрьского моста. Это первый пляж на территории края, который официально готов к купальному сезону. Новости ДК Красноярск

Дом-музей «Живой очаг» в Пицунде: погружение в культуру абхазов Познать национальные традиции и пообедать хашламой с видом на вечный огонь, в пяти метрах от могилы создателя музея. Такое возможно только в Абхазии. Новости ДК Екатеринбург

В Красноярске около ТРК «Комсомолл» не будут строить аквапарк В администрации города сообщили, что около ТРК «Комсомолл» невозможно никакое строительство. Земельный участок находится там в аренде до 2063 года, там может находиться только ТРЦ. Новости ДК Красноярск