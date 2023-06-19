Красноярск ожидает жара до +32
По данным Среднесибирского УГМС во вторник 20 июня 2023 в Красноярске днем температура воздуха достигнет +30°С.
Синоптики прогнозируют также грозы в центральных и южных районах края с порывами ветра до 20 м/с.
Завтра в Красноярске и прилегающих районах воздух прогреется до +32°C.
В южных районах края ожидается местами +35°С и выше.
Сохраняется высокая пожарная опасность.
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