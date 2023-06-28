В Красспорте появился новый руководитель

Справка

Максим Орешников родился в Красноярске в 1977 году. Окончил Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция». Работал в администрации губернатора Красноярского края, «Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске». До 2023 года возглавлял Дирекцию спортивных объектов в СФУ, был проректором Сибирского федерального университета по хозяйственной работе.