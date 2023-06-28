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В Красспорте появился новый руководитель

В Красспорте появился новый руководитель
Иллюстрация: СФУ

Назначен новый руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска.

#НОВОСТИ
Это пост занял спортивный управленец Максим Орешников.
 
Ранее эту должность занимал Валерий Черноусов. Сейчас он находится под следствием. Обвиняемый содержится под стражей. В отношении него возбуждено дело о мошенничестве.  
 

Справка

 
Максим Орешников родился в Красноярске в 1977 году. Окончил Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция». Работал в администрации губернатора Красноярского края, «Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске». До 2023 года возглавлял Дирекцию спортивных объектов в СФУ, был проректором Сибирского федерального университета по хозяйственной работе.
 

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Автор: Петр Савельев
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