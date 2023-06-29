В здании бывшего красноярского ДК «КрасТЭЦ» может появиться новый арт-кластер

Многопрофильный центр хотят создать как площадку для заведений детского допобразования, выставочного пространства, коворкинга и библиотеки. В горсовете уже обсудили перспективы объекта.

Депутаты горсовета возобновили обсуждение потенциального использования здания бывшего ДК «КрасТЭЦ» — там может появиться многопрофильный социально-культурный центр «Арт-кластер „Восток“».

Со слов Андрея Сигиды, заместителя руководителя департамента социального развития красноярской администрации, «Восток» разделят на несколько зон.

Первый этаж отдадут под размещение заведений дополнительного образования для детей. Также в арт-кластере можно реализовать выставочное пространство для экспозиций, в которых есть иммерсивные либо интерактивные формы. Кроме того, «Восток» может стать площадкой для коворкинг-центра, аудитории для мастер-классов и лекций, залом-трансформер для кино и концертов, библиотекой и медиа-центром.

Для старта работ понадобится проанализировать состояние земельного участка, провести инструментальное обследование, а также заложить в бюджете города средства на охрану арт-кластера.

Известно, что спроектировать «Восток» планируют в 2024, после чего снова начнется поиск финансирования. Как уже писал «ДК», власти города ищут инвестора, который готов вложиться в ремонт здания, на протяжении семи лет.

При этом варианты целей, под которые предлагают отдать здание, периодически меняются.

Например, в 2017 его хотели превратить в спортивный комплекс: с такой инициативой выступала «Городская Федерация Бодибилдинга». В итоге соглашение между городскими властями и федерацией не было подписано.

После этого, в 2018, бывший ДК собирались включить в список объектов приватизации, но депутаты не подтвердили такое решение. Уже на тот момент ориентировочная сумма, которая могла понадобиться на восстановление здания, составляла 170 млн рублей.

В 2019 депутаты горсовета обсуждали передачу бывшего ДК пенсионному фонду Ленинского района.

В апреле 2023 вопрос о реконструкции и дальнейшем использовании здания возник снова. На этот момент инвестор все ещё не был найден.

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