Полпреду президента в СФО назначили заместителя и помощника
Распоряжением руководителя администрации президента Российской Федерации от 29 июня 2023 назначены заместитель и помощник полномочного представителя президента СФО.
Дмитрий Колозин назначен заместителем полпреда по Сибирскому федеральному округу, — сообщает пресс-центр полпредства.
На должности г-н Колозин будет курировать деятельность департамента по вопросам внутренней политики и департамента по реализации общественных проектов.
Справка
Помощником полпреда в СФО назначен Михаил Зверев.
Справка
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