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Полпреду президента в СФО назначили заместителя и помощника

Полпреду президента в СФО назначили заместителя и помощника
Иллюстрация: altai-republic.ru

Распоряжением руководителя администрации президента Российской Федерации от 29 июня 2023 назначены заместитель и помощник полномочного представителя президента СФО.

#НОВОСТИ

Дмитрий Колозин назначен заместителем полпреда по Сибирскому федеральному округу, — сообщает пресс-центр полпредства.

На должности г-н Колозин будет курировать деятельность департамента по вопросам внутренней политики и департамента по реализации общественных проектов.

Справка

 
Дмитрий Колозин род. 31 марта 1975 в Саратове. В 1996 окончил Саратовскую высшую школу МВД РФ. В 1996…2016 — служил в правоохранительных органах Калужской области и Севастополя на различных оперативных и руководящих должностях. 2016…2018 — главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю. 2018…2023 — главный федеральный инспектор по Республике Алтай. Генерал-майор полиции в отставке.
 

Помощником полпреда в СФО назначен Михаил Зверев.

Справка

 
Михаил Зверев род. 21 мая 1988 в Подольске Московской области. Окончил Академию ФСБ по специальности «специалист по защите информации». В 2011…2018 служил на различных должностях в ФСБ. С ноября 2018 работает в АП РФ.
 

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Автор: Петр Савельев
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