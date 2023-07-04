Красноярцы работают больше многих в Сибири

Аналитики сравнили продолжительность рабочей недели в разных регионах страны.

Жители Красноярского края в среднем за неделю работают 38 часов 59 минут и 11 секунд. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

По средней продолжительности рабочей недели регион находится на третьем месте по Сибирскому федеральному округу, после Томской области (39:09:43) и Хакасии (40:01:17). Меньше всех в Сибири «работают» жители Республики Алтай — 35:03:23. При этом, алтайская рабочая неделя оказалась самой короткой еще и в стране.

Стоит также отметить, что мужчины в Красноярском крае работают больше женщин — 40:08:43 против 37:46:46. Правда, если в первом случае, это третий результат по Сибири, то во втором — второй.

В среднем же по России люди тратят на работу 38 часов 29 минут и 45 секунд. При этом мужчины отдают труду 39:20:54, а женщины — 37:36:12.

Читайте также:

Наталья Сагитова: «Кадры для новогоднего сезона лучше искать сейчас»

Что происходит с запросами на подбор персонала летом и как компаниям подготовиться к сезону, — Наталья Сагитова, директор консалтинговой компании PEOPLE о летнем кадровом голоде.

65% красноярских бизнесменов не работали в сфере своего бизнеса

При этом меньше 20% предпринимателей придумали идею своего дела самостоятельно.

От оленеводства до налогов: о чем депутаты спрашивали у нового и.о. премьер-министра края

На сессии Законодательного Собрания заслушали отчет исполняющего обязанности премьера Сергея Верещагина о работе регионального правительства в 2022.