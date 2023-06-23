От оленеводства до налогов: о чем депутаты спрашивали у нового и.о. премьер-министра края

На сессии Законодательного Собрания заслушали отчет исполняющего обязанности премьера Сергея Верещагина о работе регионального правительства в 2022.

Традиционно после основного доклада, который включал информацию об экономическом, территориальном, социальном развитии и т.д., депутаты задали выступающему свои вопросы. Одной из первых тем стала экология Минусинска.

Город действительно преобразился, люди рады этому, но главная проблема города не решена — это экология. Город вымирает. Зимой это один из самых, а порой и самый грязный город на планете — 14 тыс. домовладений вынуждены топить углем», — сказал депутат Владислав Зырянов.

Отвечая на это, Верещагин сообщил, что идея включить Минусинск, а вместе с ним Ачинск и Лесосибирск в федеральный проект «Чистый воздух» еще недавно «повторялась, как мантра», но теперь, как ни странно, в правительстве решили пойти другим путем:

Надо понимать, что включение города в федеральный проект не решит проблему даже в перспективе двух-трех лет. По заданию Михаила Котюкова мы сейчас отдельно с СГК ведем работу, будем искать вариант решения проблем с экологией Минусинска, не дожидаясь каких-то федеральных решений. Если мы будем ждать, проблема уйдет в неизвестность. Этот вопрос сейчас очень актуален».

Депутат Алексей Кулеш, в свою очередь, озвучил проблему износа сетей водоснабжения и водоотведения, который на сегодняшний день достиг в крае 63%. Почти такая же ситуация по теплосетям — износ свыше 60%. Потери ресурсов при этом превышают 20-25%.

У нас только к 2026 износ должен был составить 63%, но мы уже достигли этого показателя. Дальнейшее использование существующей инфраструктуры без качественного изменения чревато увеличением количества аварий и экологическими катастрофами. Как нам обеспечить долгосрочное финансирование систем коммунального хозяйства, сбалансировать интересы граждан, ресурсоснабжающих организаций, не вызывая при этом истощения ресурсов у каждой из сторон?» — обратился к и.о. председателя депутат.

В ответ Верещагин признал, что финансирование сетей в крае не дает поводов похвастаться успехами: «Фактически мы латаем дыры». Однако в мае была утверждена пятилетняя региональная программа модернизации ЖКХ, которая призвана постепенно выправлять ситуацию в отрасли. По ней, по словам премьера, предусмотрен ремонт 324 км сетей и более 150 различных инфраструктурных объектов. В первые два года финансирование программы составит 4,2 млрд рублей, из которых 60% — это федеральный ресурс, 40% — краевой.

Несколько вопросов были посвящены бизнесу и инвестициям в развитие территорий региона. Владимир Чащин напомнил о новом механизме инвестиционного развития, который предполагает применение системы защиты и поощрения капиталовложений в отношении субъектов, реализующих инвестпроекты. В Красноярском крае уже заключено соглашение по данной системе. Оно касается строительства очереди горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения.

Как правительство края намерено взаимодействовать с инвестором, чтобы он рассматривал наш край не как территорию присутствия, а как регион экономической и социальной ответственности?» — поинтересовался парламентарий.

Сергей Верещагин рассказал, что предстоит подписание еще одного соглашения, которое коснется уже конкретно вклада инвестора в развитие территории. Подписать его планируется на следующем Красноярском экономическом форуме, который станет юбилейным. Он также уточнил объем инвестиций в строительство горно-обогатительного комплекса: на первом этапе он составит 200 млрд рублей, на втором — 580 млрд.

Общий же объем инвестиций в крае по итогам 2022 составил, как было озвучено на сессии, 747 млрд рублей. Это на 155 млрд. рублей больше, чем в 2021. Увеличение инвестиционной активности отмечено прежде всего в горно-металлургическом секторе и связано с реализацией экологической «Серной программы» компании «Норникель».

Еще одной темой обсуждения стало наполнение бюджета со стороны крупнейших налогоплательщиков. Депутат Александр Бойченко подчеркнул, что это острейший вопрос в сегодняшней ситуации:

Что мы делаем для крупных налогоплательщиков? Нуждаются ли они в господдержке в сегодняшних условиях? Что у нас происходит с налогами, со льготами? На повестке ли у вас помощь крупнейшим компаниям и планируете ли вы осуществлять ее в будущем? Иначе мы просто не получим денег в бюджет».

По словам Верещагина, работа с ведущими налогоплательщиками — один из приоритетов, связанных с формированием доходной базы краевого бюджета. Она ведется фактически в ежедневном режиме, а все компании, относящиеся к данной категории, имеют те или иные преференции. Всего в регионе 11 крупнейших налогоплательщиков: «Норникель», «Роснефть», «Полюс Красноярск», Красноярская железная дорога, Богучанская ГЭС и др. В частности, на долю «Норникеля» приходится примерно 30% всех доходов, поступающих в региональную казну, а на компанию «Полюс», замыкающую первую тройку крупнейших налогоплательщиков, порядка 5%.

В этой же связи депутат Дмитрий Свиридов предложил оказать дополнительную поддержку жителям северных территорий, где, собственно, и находятся ключевые производства региона. Одной из мер может стать передача домашнего оленеводства как вида хозяйственной деятельности в ведение министерства сельского хозяйства. Это позволит обеспечить оленеводов теми же льготами, какие есть у других представителей агропромышленного сектора.

Также на сессии затронули малый и средний бизнес. Депутат Егор Васильев отметил, что в 2022 в крае велась активная работа по поддержке предприятий в условиях санкций: работал штаб, были выпущены четыре губернаторских указа и принят ряд законодательных инициатив, касающихся налоговых преференций.

Но с ноября-декабря прошлого года мы видим здесь паузу. При этом санкции продолжаются. Например, по цементу экспорт практически закрыт, лесная отрасль до сих пор под ударом и таких сфер несколько», — сказал Васильев.

Сергей Верещагин, отвечая, подтвердил, что 2022 оказался рекордным по соответствующим указам, а поддержку в общей сложности получили 16 тысяч предпринимателей. Из бюджета на это было выделено около 2,2 млрд руб. Причем это привело к тому, что налоговые поступления от малого и среднего бизнеса «дали плюс». Общие выплаты в бюджет со стороны МСП составили 17 млрд рублей.

Что касается мер поддержки, то мы будем поквартально подводить итоги и принимать решения по отдельным видам экономической деятельности. Первый квартал у нас очень успешен для малого и среднего бизнеса, исключение — это действительно лесной комплекс», — сказал и.о. премьера региона.

Напомним, Сергей Верещагин назначен исполняющим обязанности председателя краевого правительства 24 апреля 2023 года. Ранее он занимал должность заместителя прежнего премьера — Юрия Лапшина, ушедшего в отставку.

Читайте также:

Михаил Котюков заявил о возможных кадровых перестановках в правительстве края

С момента, когда он занял пост врио губернатора, своих кресел лишились уже два чиновника.

Кресло Усса в ЗС занял экс-глава УФСБ Анатолий Самков

Анатолий Самков занял освободившееся место после ухода Креминского и Усса в парламенте региона, — сообщает «Единая Россия».

Экс-сенатор Валерий Семенов назначен заместителем губернатора Красноярского края

Свое место в Совете Федерации он «уступил» Александру Уссу.