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Кресло Усса в ЗС занял экс-глава УФСБ Анатолий Самков

Кресло Усса в ЗС занял экс-глава УФСБ Анатолий Самков
Иллюстрация: vk.com

Анатолий Самков занял освободившееся место после ухода Креминского и Усса в парламенте региона, — сообщает «Единая Россия».

#НОВОСТИ

Отмечается, что мандат депутата Заксобрания в порядке очередности был передан в Манскую региональную группу. На выборах 2021 года ее возглавлял г-н Самков.

20 июня 2023 Избирком края зарегистрировал Анатолия Самкова в качестве депутата от «Единой России» и выдал удостоверение.

Справка

Самков Анатолий Петрович, 10 мая 1946, Мотыгинский район (прииск Шаарган). Окончил Красноярский политех, Высшие курсы КГБ СССР. Кандидат социологических наук. В 1992…1999 возглавлял УФСБ по Красноярскому краю. После служил начальником управления налоговой полиции и управления по контролю за оборотом наркотиков. Был депутатом Заксобрания в 2016…2021.

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Автор: Петр Савельев
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